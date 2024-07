Przed nami drugi odcinek programu Taniec z Gwiazdami! W najnowszej edycji do ekipy tanecznego tancerzy dołączył brat Jacka Jeschke. Wojtek Jeschke występuje w parze z Urszulą Dębską, a Jacek trenuje z Ewą Błachnio. W pierwszym odcinku programu pary uzyskały identyczną liczbę punktów od jurorów. Postanowiliśmy jednak zapytać, czy Jacek i Wojtek wspierają się w programie? A może pomiędzy braćmi rozpoczęła się już ostra rywalizacja?

Zawsze ta rywalizacja mimo wszystko była. I w piłkę graliśmy, to zawsze kto więcej bramek strzelił. Oceny w szkole muzycznej też... kto miał piątkę, kto czwórkę. Ale tutaj, w programie zdecydowanie czuję wsparcie ze strony Jacka. Przyjdzie na trening, zobaczy czy to wygląda dobrze, powie kilka ostrych zdań, żeby coś poprawić, także jest ok. Czuję wsparcie - zapewnił Wojtek.