Izabella Miko zdradziła przepis na młody wygląd! Ciężko uwierzyć w to, że aktorka ma już skończone 35 lat! Piękna gwiazda, która przez długi czas próbowała robić karierę za oceanem, teraz powraca do Polski, gdzie uraczy widzów swoim wdziękiem. Już jesienią Izabella Miko wystąpi w programie "Azja Express", gdzie będzie musiała przeżyć za dolara dziennie z dala od domu w parze ze swoim przyjaciele, Leszkiem Stankiem.

Jak taka drobna kobieta poradzi sobie w ekstremalnych warunkach? Okazuje się, że aktorka jest bardzo wysportowana i zwinna, więc nie może być problemów. Sport to też jej sposób na młody wygląd:

Mi się strasznie nudzi chodzenie na siłownię. Ja mam ADHD, jeśli chodzi o ćwiczenie, muszę codziennie coś innego robić. (...) To są nowe zajęcia i chciałam spróbować. To jest taki trochę hip-hop, trochę striptiz. Oczywiście tam się nic nie rozbiera, ale są takie sexy ruchy. Bardzo mi się to podobało! I oczywiście serducho bije, poci się człowiek, godzina mija i jest cały workout zrobiony.