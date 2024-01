Fani doskonale pamiętają Emilię Dankwę z "Rodzinki.pl", gdzie zadebiutowała już jako kilkulatka. W tym roku jednak nastoletnia aktorka przystąpi do egzaminu dojrzałości, a teraz zgodnie z tradycją wybrała się na studniówkę. Jej kreacja mocno podzieliła fanów, a niektórzy wprost pisali, że to zdecydowanie zbyt odważny wybór!

Reklama

Przesada trochę, co ta młoda z siebie robi

Emilia Dankwa pokazała kreację na studniówkę

Styczeń to nie tylko okres ferii zimowych, ale dla wielu również studniówek - uczniowie, którzy już za kilka miesięcy przystąpią do egzaminu dojrzałości, mają okazję świętować dokładnie sto dni do matury. Ta okazja nie ominęła również Emilii Dankwy - aktorka znana z "Rodzinki.pl" zaprezentowała fanom swoją kreację na ten wyjątkowy dzień.

Kreacja, którą gwiazda serialu TVP wybrała na studniówkę, to elegancki model projektu Violi Piekut. Ognista czerwień komponowała się z burzą loków aktorki, a do całości Emilia Dankwa dobrała minimalistyczną biżuterię. Krój sukni nie spodobał się jednak niektórym internautom:

Przesada trochę co ta młoda z siebie robi

Jesteś na to zbyt młoda...

Problem w tym, że zmierza do tego przerabiania zdjęć itd.

Zobacz także: Kevin Mglej w środku nocy zaskoczył ujęciem z Roksaną Węgiel. Tak odważnie jeszcze nie było?

Zobacz także

Na szczęście, spora część komentujących stanęła w obronie Emilii Dankwy i komplementowała jej kreację. Ich zdaniem okazja była zdecydowanie odpowiednia do takiego doboru stroju.

Przesada to takie komentarze. Piękna dziewczyna, niech robi co chce, w końcu to jej życia a nie Twoje

Jedna z niewielu, które dzisiaj nie eksponują swoich kształtów. Pięknie

Świetna kreacja na studniówkę.

VIPHOTO/East News

Wygląda na to, że Emilia Dankwa nie przejęła się krytycznymi uwagami internautów i świetnie bawiła się na studniówce. Co ciekawe, aktorka na Instagramie przyznała, że imprezowy wieczór był dla niej ... pierwszą okazją do spotkania z klasą! Jak to możliwe? Emilia Dankwa uczęszcza do szkoły, w której zajęcia odbywają się online. Nie przeszkodziło to jednak jej i rówieśnikom w szampańskiej zabawie.

Ten czas był naprawdę świetny!!! Dziękuję Wam bardzo za tą niesamowitą noc, tak cudowną zabawę i zaangażowanie w to, aby wszystko wyszło jak najlepiej. I taka ciekawostka: pierwsze próby Poloneza mieliśmy 30 minut przed oficjalnym rozpoczęciem Studniówki! Wszystko zorganizowaliśmy sami, układu nauczyliśmy się osobno, w domu, widzieliśmy się wczoraj pierwszy raz w życiu, a to naprawdę nie było odczuwalne! Wyszło, jakbyśmy znali się od lat i ćwiczyli od miesięcy - pisze Emilia Dankwa.

Zdziwiło Was to wyznanie? A co sądzicie o studniówkowej kreacji gwiazdy "Rodzinki.pl"?

Reklama

Zobacz także: Maciej Musiał nie chciał pracować z Olgą Kalicką w "Rodzince.pl". "Dręczyła mnie w szkole"