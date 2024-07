1 z 4

Torebka w kształcie aparatu to dodatek, który wybrała Izabela Janachowska! Tancerka i wedding plannerka uwielbia modę i często stawia na nietypowe rozwiązania. Tak było i tym razem, kiedy gwiazda promowała swój program "I nie opuszczę Cię aż do ślubu", w którym pomaga parom w tym, aby ich ceremonia była wyjątkowa i niepowtarzalna. Na konferencji stacji TVN Izabela Janachowska zaprezentowała się we wzorzystej, rozkloszowanej sukience przed kolano, złotych sandałkach na szpilce i efektownej torebce w kształcie aparatu fotograficznego! To z pewnością był najoryginalniejszy dodatek podczas tego spotkania. My jesteśmy na tak i lubimy odwagę w modzie, a Wy?

