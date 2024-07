Od początku afery z Dariuszem K. towarzyszy mu partnerka, Izabela. Wprawdzie fizycznie nie jest to do końca możliwe, ale jej znajomi zapewniają, że mocno przejmuje się całą sytuację. I ciężko w to wątpić, bo jej wizyta na sali sądowej podczas ogłoszenia aresztu podejrzanego nie skończyła się najlepiej. Przypomnijmy: Dramat ukochanej Darka K. Pod sąd przyjechało pogotowie

Nastroju z pewnością nie poprawią jej kolejne publikacje dotyczące wypadku i jej relacji z byłym mężem Edyty Górniak. "Super Express" donosi bowiem, że Dariusz K. pokłócił się z Izabelą tuż przed wypadkiem, co miałoby tłumaczyć jego brawurową jazdę. "Fakt" z kolei informuje, że modelka jest załamana i w czarnych barwach widzi przyszłość swoją i dziecka, gdy jej partner wyląduje w więzieniu.



Iza jest zrozpaczona sytuacją, w jakiej się znalazła. Dariusz K. najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Nie dość więc, że właśnie skończyło się luksusowe życie Izy i obsypywanie jej prezentami, to została sama z dwojgiem małych dzieci! Adamczyk jest modelką, ale odkąd związała się z byłym mężem Edyty Górniak, pracuje mało. Darek K. dawał jej do zrozumienia, że nie musi się martwić o byt rodziny, fundując jej coraz to nowe luksusy, choćby skuter za prawie 38 tys. zł. Nie miała też pojęcia o długach K., który je przed nią ukrywał - czytamy w "Fakcie".

Dariuszowi K. grozi do 12 lat więzienia. Wraz z Izabelą wychowywał 3-letnią córkę Leię.

