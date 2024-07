Już dziś premierowy odcinek programu "Azja Express". Nowy show stacji TVN z udziałem gwiazd wzbudza ogromne emocje! Daleka podróż, ekstremalne warunki, nazwiska z pierwszych stron gazet - to wszystko sprawia, że program zapowiada się na murowany hit.

Na planie nie zabrakło również spięć. Jedno z nich zobaczymy już w dzisiejszym odcinku. Iza Miko i jej partner w programie Leszek Stanek pokłócili się o... buty!

Po całym dniu dźwigania ciężkiego plecaka, Leszek postanowił sprawdzić, co w zasadzie nosi. Okazało się, że dobór obuwia, na który zdecydowała się Iza Miko nie do końca przypadł mu do gustu. W plecaku znalazły się m.in. złote klapki!

Start pierwszego odcinka "Azja Express" już dziś o godzinie 21:30 w TVN.

Iza Miko zabrała do programu "Azja Express" nietypowy zestaw butów. ;)

Już dziś wieczorem premierowy odcinek nowego programu TVN. Będziecie oglądać?