Nowy program "Azja Express" już we wrześniu wchodzi na antenę TVN! Pierwszy odcinek będziecie mogli obejrzeć 7 września o godzinie 21.30. Uczestnicy "Azja Express" będą mieli do pokonania szlak wiodący przez cztery państwa Dalekiego Wschodu: Wietnam, Laos, Kambodżę oraz Tajlandię. Osiem par zmierzy się z własnymi słabościami, które ujawnią się w zderzeniu z ekstremalnymi warunkami, które okażą się dla wielu przeszkodą nie do pokonania. Para, która dotrze na metę jako pierwsza - wygrywa!

Reklama

Zobaczcie już teraz fragment "Azja Express", w którym Iza Miko i jej partner w programie Leszek Stanek starają się porozumieć z panią, która nie potrafi w ogóle mówić po angielsku! Zabawna sytuacja! Tym bardziej, kiedy nawet próba dogadania się "na migi" wcale nie jest taka prosta! ;)

Wy też czekacie na pierwszy odcinek show "Azja Express"?

Zobacz także

Więcej: Znamy wszystkie gwiazdy nowego programu Agnieszki Szulim "Azja Express". TVN opublikował oficjalną listę!

Zobacz też: Paulina Młynarska nie odpuszcza gwiazdom Azja Express: "Czuję się trochę zażenowana, że..."

Iza Miko ma szanse na wygraną?

Kto wygra "Azja Express"? Może Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan?

Reklama

A może Hanna Lis i Łukasz Jemioł?