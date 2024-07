Iwona Węgrowska pokazała zdjęcia córki! Wokalistka do tej pory nie upubliczniała tego typu fotek, ponieważ chce w rodzinnym gronie cieszyć się obecnością dziecka.

Niedawno gwiazda udzieliła Party.pl wywiadu, w którym opowiedziała o szczęściu, jakie ją spotkało. Zdradziła też, że czuje się bardzo zmęczona, ale spełniona i nie bała się mówić o trudach macierzyństwa. W poniedziałek piosenkarka zamieściła na swoim profilu na Facebooku zdjęcia Lili i tym samym spełniła prośbę fanów. Węgrowska nie chce jednak pokazywać twarzy dziecka, ale zamieszczone fotki i tak są bardzo urocze. Zresztą spójrzcie sami!

Moja Cudna Lili........ pewien portal napisal, ze jestem umeczona. Owszem, ale to cudowne zmęczenie i nie mowilam to w...

Posted by Iwona Węgrowska Oficjalnie on 17 stycznia 2016