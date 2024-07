Tradycją już jest, że Iwona Węgrowska przed każdymi świętami nagrywa piosenkę (posłuchaj ubiegłorocznej). W tym roku piosenkarka postanowiła na warsztat wziąć utwór "Witaj Jezu", który ma dla niej wyjątkowe znaczenie. Jak sugeruje w swoim wpisie - była to ulubiona piosenka jej taty, który zmarł w tym roku.

Iwona udostępniła nagranie, które jest jednocześnie ilustracją do osobliwego wpisu.

Moi Kochani, święta zbliżają się wielkimi krokami. Mam nadzieję, że upłyną Wam w atmosferze miłości i wzajemnego zrozumienia. Dla mnie te święta będą inne niż wszystkie dotychczas. Po raz pierwszy przy wigilijnym stole zabraknie mojego taty, którego kochałam nad życie. Pastorałka "Witaj Jezu" była jego ulubioną piosenką, przez co w czasie świąt często jej słucham pogrążona we wspomnieniach. Wiem, że to również ciężki czas dla mojej mamy oraz brata. Kocham Was!