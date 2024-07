1 z 6

Iwona Węgrowska ostro trenuje! Paparazzi przyłapali piosenkarkę podczas jej porannego treningu w jednym z parków w Warszawie. Piosenkarka w sportowej stylizacji i z burzą loków na głowie biegała, rozciągała się i... odpoczywała na łonie natury ;)

Czyżby Iwona Węgrowska wciąż walczyła z nadprogramowymi kilogramami po ciąży? Naszym zdaniem - patrząc na jej zdjęcia - gwiazda już dawno wróciła do formy. Węgrowska udowodniła to już miesiąc po narodzinach córeczki, kiedy to w seksownej sukience pozowała na gali Eska Music Awards 2015.

Zobaczcie, jak Iwona Węgrowska dba o formę!

