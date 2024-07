Od chwili kiedy media poinformowały, że w kolejnej edycji „Tańca z gwiazdami” nie zobaczymy Katarzyny Skrzyneckiej, pojawiły się plotki o zmianach dotyczących jury. Pisaliśmy już, że niepewny jest los Piotra Galińskiego, dla którego prawdopodobnie nie będzie miejsca w kolejnej edycji tanecznego show.

Wydaje się, że o swoje dalsze losy w programie nie martwi się Iwona Pavlović.

- Z tego co wiem, to zasiądę w jury kolejnej edycji – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem”

„Czarna Mamba” przyznaje jednak, że wszystko ma swój koniec i nawet jeśli producenci ostatecznie zatrudnią kogoś innego na jej miejsce, to nie będzie czuła żalu i nie będzie walczyć o kontrakt.

