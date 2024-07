Po kilku latach przerwy do polskiego show-biznesu powraca Ivan Komarenko. Autor hitu "Czarne Oczy" chciałby wrócić do popularności sprzed lat, choć i jemu zdarzały się spore wpadki. Przypomnijmy: Komarenko o fotkach nagiej pupy: To była ustawka!

Wczoraj Ivan gościł na kanapie Kuby Wojewódzkiego w odcinku premierowym nowego sezonu. Odmieniony Komarenko był wyraźnie podekscytowany wizytą, a sam Wojewódzki również nie ukrywał zainteresowania tym, co obecnie słychać u wokalisty.

Rozmowa szybko jednak zeszła na temat wizerunku Ivana, który jest obecnie mocno sfeminizowany, zarówno w kwestii wyglądu, ubioru, jak i gestów. Siedzący obok Jarosław Wałęsa wydawał się jego osobą wyraźnie przytłoczony.



Kuuba: Jak na Ciebie patrzę - czy Ty nie chciałbyś być kobietą? Po prostu byłbyś piękną rasową Indianką, taka podstarzała Pocahontas. Nie myślałeś o tym żeby zmienić płeć?

Ivan: Nie, absolutnie. Jestem człowiekiem sceny, długie włosy to żadna sensacja.

Kuba: Masz twarz jak dobra laska. Nie podrywają Cię faceci?

Ivan: Miałem takie sytuacje, jak miałem 18 lat (mężczyźni biorący go za kobietę w klubach - przyp. red)

Kuba: I co robiłeś? Brałeś torebkę i WYCHODZIŁAŚ z klubu?!

Ivan: Kuba, za długo przesiadujesz w klubach gejowskich!

Takich wymian w programie było więcej, ale Komarenko za każdym razem próbował omijać ten temat, mimo wyraźnych sugestii Wojewódzkiego. A szkoda, bo mamy wrażenie, że akurat wątek wizyt w klubach gejowskich Ivan mógłby na wizji nieco bardziej rozwinąć...

