Ivan Komarenko kilka lat temu należał do grona najpopularniejszych artystów w Polsce. Za sprawą przeboju "Jej czarne oczy" dorobił sobie status gwiazdy. Jak to z gwiazdami bywa, natychmiast zainteresowali się nim dziennikarze tabloidów, którzy zaproponowali obszerną relację na swoich łamach. Jedną z głośniejszych było pokazanie pupy na balkonie.

Po latach Ivan przyznał, że to była... "ustawka" wymyślona przez "Super Express". Jej szczegóły Komarenko opisał na swojej oficjalnej stronie internetowej ivankomarenko.pl.

Najpopularniejszy w Polsce Rosjanin zapewnił, że nie był zwolennikiem tego pomysłu, ale... wywarto na nim presję:

- Nie chciałem się zgodzić. Moją pasją jest śpiewanie, a nie wywoływanie tanich sensacji. Ale dziennikarze sprytni są… Poszli do kilku osób z mojego otoczenia. Zaczęło się wywieranie presji… A rok 2006 to był właściwie początek mojej kariery. No więc w końcu się zgodziłem. Moje cztery litery ozdobiły pierwszą stronę Super Expressu.