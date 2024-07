Do grona najinteligentniejszych gwiazd dołącza... Halina Mlynkova! Gwiazda na swoim Facebooku pochwaliła się wynikiem testu - wyszło jej aż 142 IQ! Wokalistka otrzymała certyfikat, którym pochwaliła się na Facebooku. Co na to jej fani?

Wysokie IQ Haliny Mlynkovej!

Gwiazdy rzadko kiedy chwalą się wynikami testu inteligencji. Jednak Halina Mlynkova ma powody do domu, w końcu jej wynik - 142 IQ - jest bardzo wysoki. Co prawda wokalistka nie zdecydowała się na oficjalny test, dzięki którym mogłaby należeć do MENSY, ale i tak jej fani są pod wrażeniem. Niektórzy jednak wypominają jej, że to i tak niższy wynik od Dody, która w 2004 roku osiągnęła wynik na poziomie 156 IQ! Inni jednak są pod wrażeniem:

Wow, Halinko ! Nie dość, że piękna to w dodatku mądra !!! Bóg Cie kocha Halinko ty nie jesteś prawdziwą blondynką! - piszą.

Wow, my jesteśmy pod wrażeniem. Brawo!

Halina Mlynkova pochwaliła się wysokim IQ.

Doda ma konkurencję!

Halina Mlynkova ma wysoki iloraz inteligencji!