Halina Mlynkova nie poprowadzi nowej edycji "The Voice of Poland" - podaje "Fakt". Według publikacji tabloidu, piosenkarka nie sprawdziła się w roli prowadzącej i nie zobaczymy jej jesienią na antenie TVP2. Sam program na pewno pojawi się w telewizji publicznej, lecz z nową prowadzącą. Dla Haliny Mlynkovej to duża strata. Gwiazda czuła się spełniona w roli gospodyni muzycznego show, a ich gaże za taką posadę są satysfakcjonujące... Kto zajmie jej miejsce?

Magdalena Mielcarz zastąpi Halinę Mlynkovą w "The Voice of Poland"

Nową prowadzącą program ma zostać Magdalena Mielcarz. "Fakt" donosi, że nowe władze Telewizji Polskiej przeanalizowały wcześniejsze edycji programu i uznały, że piękna aktorka i modelka powinna wrócić do prowadzenia show. Według szefostwa TVP, Mielcarz lepiej sprawdzała się w roli konferansjerski. Przypomnijmy, że to właśnie Halina Mlynkova zajęła miejsce Magdy Mielcarz na stanowisku gospodyni programu. Najwyraźniej jednak uznano, że wcześniejsza prowadząca sprawdzała się lepiej. Mielcarz zrezygnowała z prowadzenia 6. edycji show z powodów osobistych. Teraz sytuacja się zmieniła i, mieszkająca na co dzień w USA gwiazda, może częściej pojawiać się w Polsce. Ponadto, Mielcarz ma również na swoim koncie dokonania w branży muzycznej. Od jakiegoś czasu gwiazda próbuje swoich sił również jako piosenkarka. Czy fani programu "The Voice of Poland" będą zadowoleni z takiej zmiany? Przekonamy się już jesienią!

