Przygotowania do ślubu Kim Kardashian i Krisa Humphriesa trwają. Słynna para postanowiła właśnie przesłać zaproszonym gościom listę wymarzonych prezentów ślubnych. Para zasugerowała gościom zarejestrowanie się w luksusowym sklepie Geary's w Beverly Hills i wybranie z listy prezentu dla nich.

Aby nie stwarzać niepotrzebnych dylematów, Kardashian i Humphries dokładnie określili, na których przedmiotach najbardziej im zależy. Do wyboru goście weselni mają więc wazy, od największych wartości 7,500 dolarów, po mniejsze za 1,600 dolarów. Goście moga też zdecydować się na zakup dzbanka do kawy za 1650 dolarów, szklanek (każda o wartości 55 dolarów), ramki do zdjęć w cenie 470 dolarów czy talerzy marki Hermes lub figurek ozdobnych za ponad 300 dolarów każda. Na liście jest też słoik do cukierków za 375 dolarów popielniczka za 840 dolarów i zegar ścienny za ponad 1100 dolarów.

To tylko kilka z najbardziej pożądanych przedmiotów. Trzeba przyznać, że goście naprawdę mają w czym wybierać.

