Iluzjoniści skomentowali wypadek do którego doszło w weekendowym wydaniu Pytania na Śniadanie. Marzena Rogalska została wówczas zraniona gwoździem podczas sztuczki wykonywanej przez Pana Ząbka. Wpadka iluzjonisty wywołała ogromne emocje nie tylko w polskich, ale i zagranicznych mediach. Internauci podejrzewali również, że wypadek został wyreżyserowany - co ostatecznie zdementowała sama Marzena Rogalska. Jak zapewniła, została poważnie zraniona i jest w trakcie leczenia.

Co o wypadku w PnŚ mówią "koledzy po fachu" Pana Ząbka? Zawodowi Iluzjoniści krytykują jego występy i nazywają go amatorem.

Pan Ząbek to jest amator, więc mogła mu się zdarzyć pomyłka. Jeżeli tak było, powinien publicznie przeprosić. Ale może on wcale nie skaleczył współprowadzącej program? Niewykluczone, że to zostało sfingowane. Czasami tak się robi, że niby numer się nie udał - przyznał w rozmowie z serwisem Press.pl Jerzy Berdowski "Berdo", członek Krajowego Klubu Iluzjonistów.