Pokaz nowej kolekcji 4F przyciągnął całą masę gwiazd, m.in. Joannę Horodyńską, Paulinę Sykut, Natalię Siwiec, Karolinę Malinowską czy coraz częściej widywaną na salonach Dorotę Gardias. Niektóre z nich zastosowały się do obowiązującego na evencie sportowego dress code''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''u. Wydawałoby, że sportowa stylizacja to nic prostszego. Nie wszystkim jednak wyszło to na dobre - na pewno nie Ilonie Felicjańskiej i Laurze Samojłowicz.

Laura Samojłowicz postanowiła nadać swojej sportowej stylizacji trochę rockowego charakteru. Założyła strój treningowy z lat 90.: szeroką, zapinaną na suwak bluzę Nike, legginsy oraz czerwone getry (przypominające te piłkarskie). Miała na sobie również czarne, gotyckie buty na bardzo wysokiej platformie... Zastanawialiśmy się, czy pomogłaby zmiana butów na sportowe. Ale nie. Tej stylizacji nie by nie uratowało.

Ilona Felicjańska w staniku

Ilona Felicjańska sprawiała wrażenie, jakby za wszelką cenę chciała zwrócić na siebie uwagę. Bardzo luźne ogrodniczki odpięte na jednym ramieniu, by odsłonić sportowy biustonosz Panache, fioletowo-różowe buty i silikonowe bransoletki, a do tego bluza biegowa z naciągniętym na głowę kapturem... Rzeczywiście - zwracała na siebie uwagę. Ake czy to dobry look na wieczorny pokaz?

Rozumiemy, że Laura i Ilona chciały wczuć się w klimat sportowo-modowego wieczoru, jednak... Drogie panie, nie tędy droga!

Laura Samojłowicz

Ilona Felicjańska