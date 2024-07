Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" właśnie zakończyła swoje rodzinne, egzotyczne wakacje. W tym roku influencerka razem z mężem i dziećmi na cel podróży wybrali Wyspy Kanaryjskie, a dokładnie wyspę Fuerteventura. Teraz Anna Bardowska zdradziła, jaki jest koszt zagranicznych wakacji dla czteroosobowej rodziny. Nie jest to niska kwota!

Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" już od kilku lat w sezonie letnim wybierają się na zagraniczne wakacje. W tym roku para zdecydowała się na lot tuż przed gorącym okresem żniw i na początku czerwca polecieli na Fuerteventurę. Anna Bardowska zdecydowała się podsumować urlop i nie ukrywa, że bardziej podobało jej się w Turcji. Co ciekawe, gwiazda programu "Rolnik szuka żony" odpowiedziała też na pytanie o koszt takiej wycieczki i nie ukrywa, że za czteroosobową rodzinę zapłacili 20 tys. zł.

Sama wycieczka (lot i pobyt w hotelu z jedzeniem all inclusive ) ok. 20 k. Znajomi rezerwowali tydzień przed nami i płacili 18, więc to się zmienia.