Wielu Polaków już niecierpliwie odlicza dni do 31 grudnia, nie mogąc się doczekać, aż powitają nowy rok przy dźwiękach kultowych piosenek, w wykonaniu ulubionych artystów. Jak co roku będziemy mogli obserwować dwie największe imprezy w kraju, organizowane przez Polsat i TVP. Właśnie wyszło na jaw, ile za koncert w tej drugiej stacji zarobią dwie najpopularniejsze wokalistki.

Wokół "Sylwestra Marzeń" TVP od samego początku było wiele niejasności. Chociaż stacja od lat organizuje imprezę w Zakopanem, tym razem nad lokalizacją zawisły znaki zapytania. Ostatecznie dowiedzieliśmy się, że miejsce pozostanie bez zmian, a także poznaliśmy już pierwsze gwiazdy, które tego wieczora rozgrzeją publikę do czerwoności.

Chyba nikt nie był zaskoczony, że na liście pojawiły się dwie najpopularniejsze wokalistki, czyli Maryla Rodowicz i Edyta Górniak. Po poznaniu kolejnych nazwisk fani nawet zaczęli zastanawiać się, czy aby Rodowicz nie będzie największą gwiazdą na Sylwestrze TVP. Jedno jest pewne - obie artystki, jako naczelne polskiej sceny muzycznej, mogą liczyć na sowite wynagrodzenie.

Osoba związana z organizacją koncertu zdradziła w rozmowie z Pudelkiem, że zarówno Edyta, jak i Maryla, otrzymają astronomiczne wynagrodzenie. Co więcej, Górniak, która ma wystąpić z synem, nie musi martwić się o podział wypłaty, ponieważ Allan ma otrzymać własną. Źródło portalu ujawniło nieoficjalnie, że wokalistki dostaną po aż 100 tysięcy złotych!

Edyta jako jedna z pierwszych podpisała umowę. Jak co roku mogła liczyć na gwiazdorskie warunki, ale też na bardzo wysoką stawkę. Podczas koncertu będzie miała dwa wyjścia, oba z Allanem i zgarnie za nie 100 tysięcy złotych. Allan będzie miał osobne wynagrodzenie, więc całe 100 tysięcy pójdzie na konto diwy. Taką samą stawkę w tym roku dostanie tylko Maryla. TVP bardzo zależało, żeby nie poszła do Polsatu, więc byli gotowi słono za to zapłacić

- wyjawia tajemnicze źródło Pudelka.