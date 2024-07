Anna Wendzikowska zdradziła czy chciałaby, by jej córeczka Kornelia miała rodzeństwo. Dziennikarka świetnie radzi sobie w roli mamy, czy zamierza skupić się na swoim maleństwie w stu procentach czy może chciałaby stworzyć wielką rodzinę?

Dziennikarka została mamą pod koniec stycznia 2015 roku. Wendzikowska i jej partner Patryk Ignaczak nadali swojej córce imię Kornelia. Dziewczynka już wkrótce będzie świętowała swoje pierwsze urodziny! W czasie tych dwunastu miesięcy Kornelka stała się oczkiem w głowie rodziców oraz ulubienicą internautów. Anna Wendzikowska chętnie dzieli się swoimi prywatnymi chwilami w sieci, zamieszczając na Instagramie liczne zdjęcia swojej ślicznej córeczki. Dziennikarka była gościem sobotniego programu "Uwaga", w którym zdradziła, czy planuje rodzeństwo dla swojej pociechy:

Ja bym chciała mieć dwójkę przynajmniej, wiadomo! Jestem jedynaczką, więc myślę, że to fajnie jednak mieć brata albo siostrę. Myślę, że to jest zdrowiej dla rodziców i dla dziecka, jak jest większa rodzina. To wtedy już naprawdę jest taka prawdziwa rodzina! Wielka, fajna, w której jest dużo takich fajnych emocji i interakcji - powiedziała Anna Wendzikowska.