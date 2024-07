Ile zarobią piłkarze? Polscy reprezentanci po wygranym meczu ze Szwajcarią przeszli do ćwierćfinału i zasłużyli na premie. Jak duże? To zależy od kolejnych spotkań, na razie to prawie 3 mln euro (13.2 mln zł). Jeśli wygrają z Portugalią suma wzrośnie!

Portal Sport.pl wyliczył, ile UEFA zapłaci PZPN za występy Polaków w Euro. Na razie jest to po milionie za zwycięstwo w grupie, pół miliona za remis, półtora za awans do 1/8 finału i kolejne 2,5 mln za występ w ćwierćfinale. To daje co najmniej sześć i pół miliona euro (czyli ok. 29 mln zł). Z tego do piłkarzy ma trafić 40 proc. Trafi, bo spełnili warunek wypłaty zapowiadany przez prezesa PZPN Zbigniewa Bońka - czyli wyjście z grupy.

Jeśli w ćwierćfinale wygramy (przed nami starcie gigantów: Ronaldo kontra Lewandowski), będzie jeszcze lepiej - kwota wzrośnie bowiem do 10,5 mln euro. A dalej? Jak liczy portal Sport.pl Mistrz Europy może liczyć w sumie nawet na 27 mln euro. Jest o co grać :)

