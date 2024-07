Anna i Robert Lewandowscy to już marka! Nie od dziś wiadomo, że piłkarz i jego żona są bardzo lubiani, a swoją popularność z powodzeniem przekuwają na atrakcyjne kontrakty reklamowe. Jak podał niedawno magazyn "Forbes", Robert Lewandowski i jego żona Anna przez ostatnie pół roku zarobili 8 mln złotych na kontraktach reklamowych. Za jedną reklamę piłkarz potrafi zgarnąć aż... milion złotych! I nic dziwnego. Lewandowscy to firma, która ciągle się rozwija, inwestuje w swój rozwój, a zarobionymi pieniędzmi dysponuje z dużym rozsądkiem. Nie bez powodu są oni porównywani do jednej z najsłynniejszych par w światowym show-biznesie. Mogą sobie pozwolić także na bardzo luksusowe życie - niedawno Robert kupił ekskluzywny apartament w centrum Warszawy (zobaczcie zdjęcia).

Oni są pierwszą parą w Polsce, którą można porównać do Beckhamów - powiedział Mateusz Kusznierewicz w magazynie "Czarno na białym", który poświęcony był Lewandowskim.

Kto pracuje dla Lewandowskich?

Popularność Lewandowskich to wielki kapitał reklamowy, na sukces którego pracuje wiele osób. Dzięki wsparciu zaufanych osób, ten kapitał ma szansę, by procentować. Robert Lewandowski od początku swojej kariery związany jest z Cezarym Kucharskim, który zauważył młodego Lewandowskiego w Zniczu Pruszków i od tej pory prowadzi jego karierę. Lewandowskich wspierają również inne osoby, z niektórymi Robert zna się od dziecka. W jego ekipie są osoby odpowiedzialne za reklamę, media społecznościowe.



W co inwestuje Lewandowski?

Zarobki Roberta Lewandowskiego mogą przyprawić niektórych o zawrót głowy. Piłkarz jednak podchodzi do zarobionych pieniędzy bardzo rozsądnie. Jak zdradził w wywiadzie dla magazynu "Forbes", inwestuje w nieruchomości, ziemię oraz start-upy. Robert i jego żona doskonale wiedzą, że dobra passa może nie trwać wiecznie, dlatego już teraz chcą zabezpieczyć swoją finansową przyszłość.

