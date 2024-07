Blake Lively dała się poznać szerokiej publiczności jako odtwórczyni roli Serena van der Woodsen w serialu "Plotkara". Postać w którą się wcieliła aktorka słynęła ze swojej słabości do pięknych i markowych ubrań. A styl Sereny kopiuje do dzisiaj wiele dziewczyn na całym świecie. My jednak mamy wrażenie, że sama Blake wiele się od niej "nauczyła".

Reklama

Przeczytajcie więcej o Blake Lively

Młoda aktorka stawia na seksowną klasykę, którą uzupełnia efektownymi detalami (elegancki płaszcz w różowym kolorze, ołówkowa spódnica zdobiona kamieniami lub połyskujące szpilki). Bardzo chętnie pokazuje swoje zgrabne nogi - bardzo krótkie mini i głębokie rozporki są jej sprzymierzeńcami.

Reklama

Mamy jednak wrażenie, że Blake dopiero się rozkręca. Musicie przyznać, ze z roku na rok wygląda coraz lepiej. W ostatnim okresie zachwycała stylizacjami z ciążowym brzuszkiem. Przyznamy się bez bicia, że nie mogłyśmy oderwać od niej wzoru.

W galerii znajdziecie najlepsze stylizacje Blake Lively: