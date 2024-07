Paula Ignasiak i Agata Nizińska dołączaja do grona celebrytek, które chętnie wybieraja ubrania z sieciówek. W ostatnim czasie panie pokazały się w czarno-białych ubraniach tworzących razem modny komplet. Jak się okazało, pochodzi on z najnowszej kolekcji popularnej marki River Island na sezon wiosna-lato 2013.

Wzorzysta marynarka Agaty Nizińskiej kosztuje ok. 275zł, a spodnie Pauli Ignasiak ok. 149zł. Obie dodały do nich czarne elementy, tworząc tym samym spójn całość utrzymana w najnowszych trendach tego sezonu.

Tak Paula Ignasiak i Agata Nizińska wyglądały w czarno-białych stylizacjach z River Island: