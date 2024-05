Bartek Wasilewski zgłosił się do programu "Mam Talent" bez większych oczekiwań. Miło się zaskoczył, gdy został zaproszony na castingi, na których otrzymał "złoty przycisk" od Agnieszki Chylińskiej, a później wygrał 15. edycję talent show! Wygląda na to, że to dopiero początek jego kariery, ponieważ teraz otrzymał zaproszenie do nowego, dużego projektu. Zobaczcie, co czeka 14-letniego rapera.

Bartek Wasilewski z "Mam Talent" otrzymał kolejną nagrodę

Bartek Wasilewski to 14-letni chłopak, którego marzeniem jest zostać raperem. To właśnie dlatego postanowił zgłosić się do "Mam Talent", w którym mógł zaprezentować swoje umiejętności przed dużą publicznością i doświadczonymi jurorami. Agnieszka Chylińska nie kryła wzruszenia po występie Bartka i zdecydowała się na skorzystanie z przywileju naciśnięcia "złotego przycisku", który z automatu przeniósł młodego rapera do półfinału. Ku zaskoczeniu wielu Bartek Wasilewski wygrał show, a już teraz może liczyć na kolejny angaż.

Bartek Wasilewski otrzymał "dziką kartę" od prezydenta Płocka, z którego pochodzi. Okazuje się, że jest to przepustka do Polish Hip-Hop Festival, który organizowany jest raz w roku. Chłopiec od razu podziękował za szansę za pomocą swoich social mediów:

Spełniam swoje kolejne marzenie. Wystąpię na Polish Hip-Hop Festival. Dziękuję Prezydentowi i organizatorom - napisał Bartek.

Co więcej, Bartek Wasilewski przyznał, że może wystąpić kiedy tylko zechce i nie wiadomo, czy stanie się to już w tym roku, a może za rok.

Mogę zagrać, kiedy będę chciał. Nie wiem, czy w tym roku, czy w następnym, ale zagram

Przypominamy, że nie wszystkim spodobał się werdykt programu "Mam Talent" i na młodego artystę wylała się fala krytyki. Jednak Bartek Wasilewski mógł liczyć na słowa wsparcia od Marcina Prokopa:

Bartek uzyskał dwa razy więcej głosów od widzów niż kolejny uczestnik, więc ci, którzy go krytykują, tak naprawdę uderzają w wolę tysięcy ludzi. Bzdurą są sugestie, że głosowanie jest ustawione - mówił Marcin Prokop w rozmowie z Pudelkiem.

