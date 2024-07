Film "Ida" odkąd pojawił się w kinach, wzbudza wielkie zainteresowanie mediów. Niedawno jeden z tabloidów pokusił się o artykuł, w którym ujawnił zarobki reżysera oraz aktorów w nim występujących. Odtwórczyni głównej roli - Agata Kulesza - miała na nim zarobić aż milion złotych. Przypomnijmy: Tabloid ujawnia zarobki filmu "Ida". Kto zyskał na nim najwięcej?

Wczoraj w nocy Ministerstwo Kultury ogłosiło polskiego kandydata do przyszłorocznej gali rozdania Oscarów. Komisja Oscarowa jednogłośnie wybrała film "Ida" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Obraz z Kuleszą będzie miał szansę na statuetkę w kategorii "Najlepszy film nieanglojęzyczny". "Ida" odniosła wielki sukces w USA i we Francji, gdzie przyciągnęła do kin o wiele więcej widzów niż w Polsce:

To wspaniały film, który nie bez przyczyny zyskał takie uznanie i znakomite recenzje na całym świecie. Jest też nie tylko świetną wizytówką wszystkich twórców, którzy brali udział w jego powstaniu, ale i całej naszej kinematografii. Film zyskał znakomite recenzje w najpoważniejszych tytułach amerykańskich. We wszystkich rankingach potencjalnych kandydatów do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej "Ida" plasuje się bardzo wysoko. To tytuł, który budzi emocje i jest o nim głośno - mówi Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Trzymamy więc kciuki i liczymy na statuetkę.

