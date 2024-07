Krzysztof Ibisz znowu jest singlem! Okazuje się, że znany prezenter już kilka miesięcy temu rozstał się ze swoją narzeczoną Pauliną Piosik. Sam Krzysztof Ibisz nie chce komentować jego relacji z byłą partnerką, jednak według informacji magazynu "Party", ich związek zakończył się wtedy, gdy Piosik przestała pracować dla swojego ukochanego.

I chociaż wtedy mówiło się, że para chce jedynie oddzielić życie prywatne od zawodowego, to dziś wiemy już, jaki był prawdziwy powód zerwania współpracy.

Znajomi Krzysztofa Ibisza twierdzą, że to przez jego niepowodzenia w pracy, związek z asystentką nie przetrwał próby czasu. Prezenter nie mógł sobie poradzić ze słabnącą pozycją w stacji Polsat, gdzie do tej pory był prawdziwą gwiazdą. Problemy zawodowe odbijały się na jego związku, co ostatecznie doprowadziło do całkowitego rozpadu. Czyżby praca była jedyną prawdziwą miłością w życiu Krzysztofa Ibisza?

