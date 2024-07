1 z 8

Polskie gwiazdy często mają ochotę rozwinąć skrzydła i robić karierę za granicą. Do takich osób należą między innymi Ian Rooth, który dał się poznać między innymi w "The Voive of Poland" oraz Iga Krefft, którą widzowie znają z serialu "M jak miłość". Łączy ich miłość do muzyki i ogromny talent.

Oboje zgłosili się o nowego, międzynarodowego konkursu talentów Aim2Fame. Z dwóch tysięcy nadesłanych video występów uczestników z całego świata wybrano Top 200 (42 państwa). Ian i Iga są w pierwszej dziesiątce i mają szanse pojechać na ośmiotygodniowy kurs do Walencji w Hiszpanii, gdzie będą się szkolić pod okiem światowych ekspertów. Poznają tam m.in. Jaquel Knight choreografa Beyonce, Rihanny. Wszystko zależy od głosowania ich fanów.

Od 1 kwietnia rozpoczyna się głosowanie przez 20 dni, które wyłonią finałowe Top 20. Przed Ianem i Iga wielka szansa na międzynarodową karierę ale i wielka praca. Teraz najważniejsze dla nich głosowanie fanów na http://go4fame.com.