1 z 12

BARAN

UCZUCIA: Słowa mogą ranić bardziej niż miecze, uważaj więc aby nie powiedzieć o to jedno za dużo bo teraz Twoje słowa zapadną drugiej połówce głęboko w pamięć. Miej też na uwadze, że nie każda pora będzie właściwa do poważnych rozmów. Partner jest tylko człowiekiem i ma prawo do błędów czy słabości. Nawet jeśli masz rację unikaj stawiania spraw na ostrzu noża.

KARIERA: Nie wszystkie sprawy będą miały się tak, jak sądzisz. Teraz to, co było dla Ciebie istotne, zejdzie na drugi plan. Ludzie nie będą dotrzymywali słowa a przełożeni mogą zmieniać zdanie co chwila. Nie wpłyniesz na bieg wydarzeń więc zajmuj się tym, co priorytetowe i najważniejsze dla Ciebie. Prawdopodobnie przejmiesz część obowiązków innej osoby.