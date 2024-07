6 z 13

Uczucia: Jeśli nie chcesz kłopotów w związku nie sprawdzaj komórki należącej do twojej drugiej połówki. Może cię oskarżyć o wścibstwo lub zazdrość i nie pomyli się w tej ocenie. Każdy ma prawo do prywatności, musisz to uszanować. Poza tym w rodzinie bez większych zgrzytów. Samotne Panny niech trochę spuszczą z tonu bo ktoś zainteresowany znajomością boi się zrobić pierwszy krok.

Kariera: Uważaj na osoby, które będą próbowały namówić cię na jakieś interesy albo inwestycje. Nie czas teraz na to a poza tym propozycja nie do końca jest zgodna z prawem. Mogą otworzyć się przed Tobą nowe i ciekawe perspektywy zawodowe. Niewykluczone, że związane będą z koniecznością zmiany miejsca pracy a nawet wyjazdu do innej miejscowości.