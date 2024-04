Waldemar Gilas to zdecydowanie jeden z najbardziej popularnych uczestników 10. edycji "Rolnik szuka żony". Mężczyzna w dalszym ciągu cieszy się zainteresowaniem fanów show, którzy teraz mogą śledzić jego losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Oczywiście to, co ciekawi ich najbardziej, to relacja rolnika z Dorotą, którą poznał w programie. Para dawno nie pokazywała się razem swoim fanom, ale teraz w końcu wszystko stało się jasne, co tak naprawdę u nich słychać.

Co słychać u Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony"?

Fani nieustannie zastanawiają się, co słychać u Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony", gdyż para niezbyt często pojawia się razem na relacjach czy zdjęciach na Instagramie. Na szczęście mamy dla wszystkich wielbicieli tej pary dobre wieści - Waldemar i Dorota w Wielkanoc pokazali się fanom i tym samym potwierdzili, że dalej w ich relacji wszystko układa się wspaniale!

Kochani, trochę spóźnione, bo dużo przez Święta się u nas działo, ale pamiętałem o życzeniach. Większość świątecznego czasu poświęciliśmy na spotkania rodzinne oraz czas dla naszych kochanych chłopców. Wszystkim Wam życzymy wszystkiego, co najlepsze w życiu, przede wszystkim zdrowia, zadowolenia, pomyślności, spełnienia wszelkich marzeń, uśmiechu oraz optymistycznego i pełnego nadziei spojrzenia w przyszłość.My z Dorotką jesteśmy przykładem, że warto marzyć, planować i dążyć do realizacji swoich pragnień.Gorąco pozdrawiam wszystkich swoich sympatyków, jak również tych niekoniecznie pozytywnie do mnie nastawionych - napisał Waldemar pod świątecznym zdjęciem z Dorotą

Waldemar i Dorota z Rolnik szuka żony Instagram/c5waldi_passion_farmer

Z czego zatem wynika, że para niezbyt często pokazuje się razem na Instagramie? Wszystko wskazuje na to, że przyczynia się do tego dzieląca na co dzień parę odległość, bo jak wiadomo, Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" jeszcze nie zamieszkali razem. Ma to się jednak zmienić już w wakacje, więc z pewnością rolnik i jego ukochana zaczną pokazywać się swoim fanom znacznie częściej.

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Fani pod nowym postem Waldemara z Dorotą, pospieszyli z ciepłymi komentarzami:

Jak dobrze Was widzieć razem. Wesołego Alleluja

Dbaj o tą cudowną i piękną kobietę. Najlepszego !

Trzymam za was kciuki, jesteście wspaniali

Wszystkiego dobrego dla Was - piszą zachwyceni fani

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów!

