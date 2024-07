2 z 13

BARAN 21.03- 20.04

Miłość: W stałych związkach powrót do starych czasów i lepszej jakości we wspólnym funkcjonowaniu. Dla singli szansa na spotkanie kogoś na wyjeździe. Ale uważaj, bo możliwe iż osoba, która teraz zaproponuje Ci spotkanie lub romans, jest już w innej formalnej relacji. Uważaj, nie leć za porywem serca jak ćma do ognia.

Praca: W pracy odłóż pewne sprawy na później, zwłaszcza te, do których nie masz serca lub przekonania. Dzięki temu możesz osiągnąć lepszy rezultat a skupić swoją uwagę na innych, pilniejszych i ważniejszych dla Ciebie rzeczach

Twoja szansa: Nie opowiadaj o swoich planach i zamierzeniach innym. Zwłaszcza wystrzegaj się omawiania spraw prywatnych i projektów dotyczących biznesu i zarabiania pieniędzy.