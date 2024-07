W 2011 roku zostali nominowani do prestiżowej nagrody Gazety Wyborczej "Warto" i do nagrody Fryderyka w kategorii "Najlepsza Płyta Bluesowa". Czytelnicy magazynu "Twój Blues" oraz portalu "Okolice Bluesa" przyznali im zaszczytny tytuł "Najlepszego Zespołu Bluesowego w Polsce". Według ogólnopolskiej ankiety ''Blues Top" i ankiety "Okolic Bluesa", muzycy HooDoo Band zasłużyli również na miana: "Najlepszego Wokalisty", "Najlepszego Gitarzysty" oraz "Najlepszego Perkusisty" w kraju.

Występowali w finale konkursu "Sopot Top Trendy Festival". Zagrali mnóstwo koncertów i wystąpili na największych festiwalach bluesowych w kraju i za granicą, m.in. Rawa Blues (Pl), Suwalki Blues Festival (Pl), Jimiway Blues Fest (Pl), Blues Alive (Cz) i Blues Festiwal we Lwowie. Grupę coraz częściej doceniają takie autorytety jak Wojciech Mann (świetna recenzja płyty w "Polityce") czy Jan Chojnacki (polecając płytę poprzez swoją inskrypcję).

Podczas koncertów HooDoo Band i Alicji Janosz, poza autorskimi kompozycjami zespołu, można również usłyszeć covery legendarnych grup takich jak The Rolling Stones czy Slay And The Family Stone, których twórczość wywarła ogromny wpływ na muzykę HooDoo Band. Koncert został zarejestrowany w 2011 we Wrocławskim Centrum Sztuki Impart. Śpiewają w języku angielskim.

Trailer promujący DVD:

Utwory:

1. Malted Milk (Robert Johnson)

2.Sell My Monkey (Johnny Jones)

3. Hoodoo Man Blues (Amos Blackmoore)

4. Fight No More (Tomasz Nitribitt)

5. Party (Tomasz Nitribitt, Bartosz Niebielecki)

6. I Can''t Stand It (T. Nitribitt, B. Niebielecki, A. Waśniewski)

7. He''s Just A Doggie (Tomasz Nitribitt, Bartosz Niebielecki)

8. All I Need (Tomasz Nitribitt)

9. I''m Free (Mick Jagger, Keith Richards)

10. Wild Horses (Mick Jagger, Keith Richards)

11. Beast Of Burden (Mick Jagger, Keith Richards)

12. Satisfaction (Mick Jagger, Keith Richards)

13. I Still Wonder (Tomasz Nitribitt, Bartosz Niebielecki)

14. Under My Thumb (Mick Jagger, Keith Richards)

15. Broke And Hungry (Amos Blackmoore) / only on DVD

