Ostatnich kilka miesięcy upłynęło Honoracie Skarbek na porządkowaniu życia prywatnego. Młoda piosenkarka po wyczerpującej trasie koncertowej rozpoczęła budowę własnego domu i zrobiła prawo jazdy. Wierni fani jej konta na Instagramie mogli podziwiać, jak Skarbek cieszy się pierwszymi dniami wiosny czy chwali prezentem, który wywołał w sieci już sporo szumu. Przypomnijmy: Honey pochwaliła się pierścionkiem z brylantem. Fani już się ekscytują: Kiedy ślub?

Czas jednak wrócić do pracy. Rok temu swoją premierę miał drugi album Honey zatytułowany "Million", a wokalistka rozpoczęła już prace nad jego następcą. Poprzednie lato zdecydowanie należało do jej przeboju "Nie Powiem Jak" i okazuje się, że Honey szykuje kolejny hit. Na swoim blogu poinformowała, że nagrała już dwa utwory, które powalczą o miano singla numer jeden, a za kilka dni wylatuje na Maltę, aby nakręcić tam teledysk. Za jego realizację odpowiadać będzie duet Grymuza & Lewicka, z którym Honey współpracowała już przy okazji klipów do "Lalalove" czy wspomnianego "Nie Powiem Jak".

Zapowiada się więc potencjalny przebój. Czekacie na nową płytę Honey?

