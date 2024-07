H&M rusza z nową marką! Arket, bo tak będzie nazywał się nowy sklep, po szwedzku oznacza "kartkę papieru". Czy podbije serca i kieszenie kupujących, tak jak inne sklepy należące do H&M - COS i & Other Stories? Czas pokaże. Marka wystartuje jeszcze w tym roku i będzie oferowała nowoczesne ubrania oraz produkty dla kobiet, mężczyzn, dzieci i do domu.

H&M rusza z nową marką - Arket

W sklepach Arket znajdą się również inne marki (podobnie jak w & Other Stories można kupić sneakersy marki Nike). Według zapewnień, mają być starannie wyselekcjonowane. Jak podaje Business of Fashion, ceny mają być nieznacznie wyższe niż w zwykłych sklepach H&M.

Szwedzki koncern pracował nad marką Arket ponad 2 lata, a pierwszy salon pojawi się w Londynie pod koniec wakacji lub na początku jesieni. Wtedy ruszy również sprzedaż internetowa w 18 krajach europejskich. Planowane jest również otwarcie sklepów w Kopenhadze i Monachium. Niestety, na razie nie wiadomo, czy Arket zawita do Polski.

Jesteście ciekawi, jakie produkty oferuje marka?

Koncern H&M otwiera nowy sklep - Arket