Kolejnym wiosenno-letnim trendem, widocznie odznaczającym się od reszty są bluzki, koszule i t-shirty w kolorowy, kwiatowy deseń.

Kobiece topy w barwne kwiatki pasować będą na każdą okazję. w pracy sprawią, że dzień będzie weselszy, a na wieczornej imprezie na pewno będziecie zauważone.

Reklama

Pamiętajcie, żeby nie przesadzać z ilością wzorów! Jeśli zdecydujecie się na bluzkę w kwiatki to zapomnijcie o wzorzystych dodatkach. W końcu co za dużo to niezdrowo. Kwiatowy top w połączeniu z czarnymi leginsami lub wąskimi dżinsami będzie wyglądał szałowo, a na pewnie bardzo modnie.

Od lewej: Peter Som, Christopher Kane, Asish

Reklama

jm