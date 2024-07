W nadchodzącym sezonie popularne sneakersy i klasyczne trampki ustępują miejsca trampkom slip on, które pasują do wszystkiego! Doskonale będą wyglądały do przecieranych dżinsów, ale również sprawdzą się do zwiewnych letnich sukienek.

W sklepach znajdziecie już bardzo duży wybór tych oryginalnych butów. My postanowiłyśmy przejrzeć najnowsze propozycje popularnych marek i wybrać dla was najładniejsze modele. Jednak naszym faworytem na sezon wiosna-lato 2015 są złote buty z Zary, które mają grubą efektowną podeszwę. Doskonale sprawdzą się do casualowych letnich stylizacji. Co o nich myślicie? Podobają się wam?

W galerii znajdziecie więcej trampek slip on na wiosnę 2015: