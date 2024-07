W tym sezonie rządzić będą kołnierzyki i to nie tylko na bluzkach czy sukienkach, ale również w formie biżuterii. Srebrne, metalowe, skórzane, ozdobione ćwiekami są jednymi z najczęściej wybieranych przez gwiazdy, takie jak Doda i Natalia Kukulska. Ten modny trend doda wam szyku i idealnie wypełni prostą stylizację. Można go nosić zarówno na co dzień, do zwykłych t-shirtów, jak i do eleganckich sukienek na większe wyjścia.

Kołnierzyk nie znosi konkurencji więc lepiej nie zestawiać go z inną biżuterią. Jeśli macie ochotę na wzbogacenie stylizacji o ten modny akcent, zajrzyjcie do naszej galerii i wybierzcie idealną propozycję dla siebie.

Tak wyglądają najciekawsze biżuteryjne kołnierzyki z polskich sklepów: