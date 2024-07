W lecie, w okresie, w którym nasze skóra i włosy narażone są na intensywne działanie promieni słonecznych potrzebna jest im specjalna pielęgnacja. Włosy farbowane podatne są na blaknięcie i utratę intensywności koloru, a skórze grożą podrażnienia i przebarwienia. Dlatego właśnie w tym czasie musimy o nich pamiętać.

Dzięki temu, że firmy kosmetyczne prześcigają się w ułatwianiu nam życia, stworzyły wersje olejków do ciała, balsamów, odżywek, a nawet szamponów w spreju. Dzięki temu ich aplikacja w gorące letnie dni to sama przyjemność. Olejek do opalania z aplikatorem rozpryskującym przyjemną mgiełkę to doskonałe rozwiązanie na plażę. Dzięki temu nie trzeba brudzić dłoni, a skóra w oka mgnieniu jest nawilżona i zabezpieczona przed szkodliwym promieniowaniem.

Podobnie jest z szamponem w spreju. Nie ma nic bardziej pomocnego w długiej podróży, np. samochodem. W kilka minut włosy są odświeżone i wyglądają dużo lepiej.

Jeśli zachęciliśmy was do spojrzenia na kosmetyki w spreju w jeszcze lepszym świetle, to zapraszamy poniżej do obejrzenia naszej galerii. Znajdziecie tam kilkanaście propozycji kosmetyków w spreju. Mamy nadzieję, że wam tez umilą one wakacyjne eskapady.