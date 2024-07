Hilary Duff już wkrótce zostanie mamą. Gwiazda już nie może doczekać się, kiedy jej dziecko pojawi się na świecie. Aktorka razem z mężem przygotowują się do narodzin swojego potomka i zdradzają jakiej będzie płci!

Okazuje się, że Hilary Duff i Mike Comrie zostaną rodzicami chłopca! Artystka pojawiła się ostatnio na nagraniu kolejnego odcinka Ellen DeGeneres Show i właśnie wtedy postanowiła podzielić się radosną nowiną.

- To będzie chłopiec!- zdradziła szczęśliwa Hilary.

Spełniły się marzenia Hilary, która ponad miesiąc temu napisała na Facebooku, że kiedy śni, to marzy o chłopcu.

Gratulujemy!

