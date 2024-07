Hejt na Kubę Wojewódzkiego na Facebooku! Dziennikarz zamieścił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie pewnego mężczyzny, który pokazał gwiazdorowi środkowy palec. Kuba Wojewódzki zareagował bardzo szybko i stanowczo. W jego social mediach rozgorzała dyskusja na temat tego, czy upublicznianie twarzy mężczyzny i jego tablic rejestracyjnych samochodu nie jest przesadą. Kuba Wojewódzki dodał też mocny wpis na swoim Facebooku:

Fani oczywiście nie pozostawili na nim suchej nitki i pod wpisem pojawiło się wiele negatywnych komentarzy pod adresem dziennikarza.

Żenada. jak sie straciło oglądalność do zera, trzeba czymś publikę zainteresować więc wyłapuje się owego Kowalskiego który chciał sobie zrobić zdjęcie z Kubą... ba jak bym miał okazję też bym chciał. A owy celebryta przetwarza to na swoją (nie) korzyść. Drogi Kubo mieliśmy kiedyś okazje przymierzać koło siebie w DIESEL`u Ty kurtkę, ja bluzę. Różnica zasadnicza... Ty wypożyczałeś, ja kupowałem. Śmiech na sali.

Rzeczywiście, uraz psychiczny po takiej traumie zostaje na lata. Może oranżadą da się leczyć?

To jest żałosne....I co naślesz na niego kolegów? haha. Oby się nie okazało że to Ty pokazałeś Fucka i jeszcze drogę zajechałeś.... Dziadkowi pieniążki do głowy uderzyły. Ehh. Musisz sobie helikopter kupić to nie będzie problemów, bo jak widzę czym się przejmujesz to mi się śmiać chce. Takiemu co pokazuje obraźliwe gesty wystarczy albo pokazać to samo albo to olać i się uśmiechnąć. Gość pewnie ma coś z baniakiem, ale ty chyba też.

To jest żałosne i mam nadzieje, ze trafisz wreszcie na kogoś kto Ci za szczucie ludzi odpowiedni proces wytoczy. Jak sie nie podoba "fame" to idź człowieku na emeryturę.

Mam nadzieję, że ten miły uśmiechnięty Pan znajdzie sobie teraz dobrego adwokata i dojedzie cię zakompleksiony "dzieciaku". Widuję cię czasem na ulicach w Warszawie i widzę co potrafisz odpier... więc nie zdziwiłoby mnie wcale gdybyś na nim wymusił, zajechał mu albo wygrażał z byle powodu... Idź i weź coś na uspokojenie - bo bycie "Krulem Tefałenu" nie zwalnia cię dupku z odpowiedzialności. Pomijam już fakt, że to co piszesz można spokojnie podciągnąć pod groźby karalne :D