One Direction jest obecnie najpopularniejszym boysbandem na świecie. Członkowie grupy stali się ulubieńcami milionów nastolatek. Już w najbliższy poniedziałek zespół zaprezentuje swój najnowszy teledysk do piosenki "Best Song Ever". Zainteresowanie nową produkcją zespołu z pewnością podkręcą fotki, które wyciekły do sieci. Pojawia się na nich nagi Harry Styles.

Harry Styles jest chyba największym skandalistą z całej ekipy One Direction. Zagraniczne serwisy plotkarskie cały czas donoszą o jego romansach i imprezowym stylu życia. Jednak zdjęcia jakie pojawiły się w internecie przebijają chyba wszystko, co do tej pory pojawiło się na temat idola nastolatek.

Na fotkach widzimy m.in. jak Harry Styles bierze prysznic. Fanki z pewnością ucieszą się z widoku jego pośladków. Oprócz tego wyciekło również zdjęcie przedstawiające tors wokalisty, który pokryty jest tatuażami, a sam gwiazdor ostentacyjnie ściąga majtki.

Co sądzicie o pośladkach Harry'ego?

