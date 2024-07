Kendall Jenner i Harry Styles na nartach w Mammoth Lakes

1 z 11

Rodzina Kardashianek to przede wszystkim Kim, ale przedsiębiorcza matka Kris Jenner dba o to, aby inne córki rozwijały swoje kariery w celebryckim świecie. Nie zapomina też o najmłodszych pociechach - Kendall i Kylie. Ta pierwsza to aspirująca modelka, a ostatnio było o niej głośno za sprawą... romansu. Przypomnijmy: Lider One Direction spotyka się z młodą Kardashianką w gejowskich barach

Media bardzo szybko podchwyciły temat i od tej pory paparazzi towarzyszą Kendall nie ma 24 godziny na dobę, a wszystko po to, aby zdobyć jej wspólne zdjęcie z bożyszczem nastolatek, Harrym Stylesem. Oboje pytani przez prasę o ich relację zapewniali, że łączy ich tylko przyjaźń, ale kolejne doniesienia mówiły zupełnie co innego. Teraz chyba już nie zamierzają się ukrywać, bo Harry towarzyszył Kendall i niemal całej rodzinie Kardashianów na nartach w Mammoth Lakes i nie rozstawał się z ukochaną ani na moment.

Zobaczcie zdjęcia z romantycznego wypadu Kendall i Harry'ego: