Ślub księcia Williama i Kate Middleton odbędzie się już 29. kwietnia. Królewski dwór żyje w gorączkowych przygotowaniach do uroczystości. Również „gorączka ślubnych pamiątek” – porcelana, wizerunki młodej pary na różnych sprzętach- osiąga już apogeum i zawrotne ceny.

Do ślubu również przygotowuje się młodszy brat Williama, książę Harry. Będzie on świadkiem na ślubie brata, a w związku z tym przypadnie mu w udziale zaszczyt wygłoszenia najważniejszej mowy na weselnym przyjęciu. Harry w jednym z wywiadów podkreślił, że nie będzie to zwyczajna przemowa. Planuje bowiem na bracie zemstę, za wszystkie lata dokuczania mu.

- Mowa będzie zwyczajna, jak to na weselu – powiedział Harry w jednym z wywiadów. - Ale chciałbym, aby goście poznali te dobre jak i złe szczegóły z życia naszej trójki, bo w końcu znamy się od kołyski – podkreślił.

Nie wiadomo, kto jest trzecim muszkieterem, o którym wspomniał książę. Przyznał jednak, że nie pozwoli sobie na zbyt wiele w trakcie wesela, gdyż cała uroczystość będzie będzie się odbyła pod czujnym okiem angielskiej królowej.