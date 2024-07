Choć od rozstania Shakiry i Gerarda Pique minęło już sporo czasu, nadal informacje o ich prywatnym życiu wywołują wiele emocji w mediach. Wydaje się, że piłkarz nic sobie z tego nie robi, ponieważ często pokazuje się z nową ukochaną. Niedawno fotoreporterzy przyłapali ich na jednej z rodzinnych uroczystości.

Gerard Pique i Clara Chia Marti na ślubie

Pierwsze informacje o rozstaniu Shakiry i Pique pojawiły się rok temu, jednak wydaje się, że od tego momentu minęły już lata. Cały świat śledził kolejne informacje na temat podziału majątku, opieki nad dziećmi czy nowych wybranków byłych partnerów. Nawet mimo tego, że sportowiec kilka miesięcy ogłosił zakończenie swojej piłkarskiej kariery, to światowe media regularnie przekazują informacje na temat prywatnego życia Hiszpana. Okazuje się, że jest to kłopotliwe nie tylko dla Gerarda Pique, ale też jego rodziny. Skąd to wiemy? Otóż, jak podaje hola.com, już w zeszłym roku miał się odbyć ślub jego brata, Marca Pique z Marią Valls. Uroczystość została jednak przełożona z powodu zawirowań w życiu prywatnym 36-latka. Para młoda nie chciała, aby cokolwiek zakłóciło im świętowanie najważniejszego dnia w życiu.

Przełożona uroczystość odbyła się finalnie kilka dni temu, bo 23 czerwca w hiszpańskiej parafii Sant Vicenc de Montalt. Można przypuszczać, że nie wszystko poszło po myśli młodej pary, ponieważ mimo zmiany daty, pod kościołem na Gerarda Pique czekała masa fotoreporterów. Najprawdopodobniej nie była z tego powodu zadowolona również jego ukochana, Clara Chia Marti. Na zdjęciach możemy zauważyć jak piłkarz bronił przed obiektywami partnerkę z wymowną miną. Warto dodać, że sportowiec chciał uczestniczyć w tym wydarzeniu ze swoimi dziećmi, jednak Shakira nie dała na to swojego przyzwolenia.

Na tę okazję Gerard wybrał granatowy garnitur, do którego dopasował niebieski krawat. Natomiast Clara Chia Marti zachwyciła w złotej sukience maxi projektu Victorii Beckham za około 800 euro, czyli 3500 złotych. Choć kreacja miała prosty krój, świetnie podkreślała sylwetkę 24-latki. Kobieta dobrała do tego przezroczyste sandałki.

