Andrzej Piaseczny pokusił się o szczere wyznanie na temat swojego związku. Okazuje się, że wokalista ma w planach legalizację relacji z ukochanym. Wie, gdzie chciałby, by doszło do uroczystości. Wspomniał o tym w wywiadzie.

Andrzej Piaseczny o ślubie z partnerem

Dla wielu osób dużym zaskoczeniem było wyznanie Andrzeja Piasecznego w 2021 roku. To właśnie wtedy wydał album "50/50" z piosenką "Miłość", w której śpiewał o miłości do "niego". Potem w jednym z wywiadów wyznał, że utożsamia się z podmiotem lirycznym, czym wywołał burzę w mediach. Niektóre osoby były zszokowane, inne gratulowały mu, że zdecydował się po tylu latach powiedzieć o swojej orientacji. Od tamtej pory wiadomo, że wokalista mieszka z partnerem we wsi Oblęgór w Górach Świętokrzyskich. Najwidoczniej między mężczyznami wszystko układa się znakomicie, ponieważ Andrzej Piaseczny wyznał, że chciałby wziąć z ukochanym ślub.

Pawel Wodzynski/East News

Jakiś czas temu Andrzej Piasecznym był gościem w podcaście "Wprost przeciwnie". Odniósł się w rozmowie do swojego związku i planach jego legalizacji. Okazało się, że choć małżeństwa jednopłciowe można zawrzeć w niektórych krajach Europy, artysta chce tego dokonać w Polsce.

- Nie chciałbym się uciekać do kruczków, sposobów. Jeśli za mojego życia będzie to możliwe w Polsce, mogę obiecać, że będę pierwszy - powiedział Andrzej Piaseczny.

East News