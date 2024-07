1 z 9

"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najchętniej oglądanych programów w Polsce. Uczestnicy są zdolni do naprawdę dużych poświęceń, a dowodem na to jest ostatnia postawa Tatiany Okupnik. Zobacz: Tatiana Okupnik ma poważną kontuzję. Pomimo bólu zatańczyła w Tańcu z Gwiazdami

Tancerze, którzy szkolą gwiazdy w show mają na swoim koncie ogromne sukcesy. Ciągle też doskonalą się jeszcze bardziej i stawiają sobie coraz wyżej poprzeczkę. Ostatnio Hanna Żudziewicz wygrała Puchar Polski w kategorii dorośli, standard. Konkurs odbył się w ramach "Pomorskiego Festiwalu Tańca 2015". Wygrana w tym plebiscycie sprawiła, że wraz ze swoim tanecznym partnerem - Jackiem Jeschke pojedzie na Puchar Świata. Imprezę poprowadził jej kolega z show - Stefano Terrazzino.

Śledzicie jej sukcesy?