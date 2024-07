Odkąd dwa lata temu Hanna Lis rozstała się z TVP, co jakiś czas pojawiały się mniej lub bardziej wiarygodne plotki dotyczące jej powrotu. Według nich dziennikarka już kilkakrotnie miała poprowadzić "Panoramę", a raz program o gotowaniu na antenie TVN Style. Zawsze jednak okazywało się to nieprawdą. W końcu jednak pojawiła się na horyzoncie szansa na powrót. Jak czytamy w najnowszym wydaniu magazynu "Flesz" Hanna Lis została felietonistką portalu cosnowego.pl. Ma on być polską odpowiedzią na "The Huffington Post". W serwisie swoje teksty publikować będą m.in. Leszek Miller, Irena Eris, Janusz Palikot i... Joanna Krupa.



- Wpis Hanny pojawi się jako jeden z pierwszych - mówi w rozmowie z "Fleszem" redaktor naczelny serwisu, Tomasz Machała.



A o czym będzie pisać Hanna Lis? Według informacji magazynu dziennikarka będzie zajmować się tematami zagranicznymi, ale nie pogardzi także tematami lifestyle'owymi, m.in. o gotowaniu. Pierwsze felieton dziennikarki przeczytamy już w lutym. Zatem czekamy...

