Jak mieszka Hanna Lis? Była uczestniczka programu "Azja Express" za pośrednictwem Instagrama co jakiś czas pokazuje swoim fanom stylowe wnętrza jej pięknego domu w Konstancinie. Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak swój dom urządziła prowadząca Dzień Dobry TVN Anna Kalczyńska, tym razem zebraliśmy dla Was zdjęcia, którymi pochwaliła się Hanna Lis. Dziennikarka mieszka w pięknym domu pod Warszawą. We wnętrzach panują jasne kolory, które są idealnym tłem dla eleganckich dodatków.

Zobaczcie, jak mieszka Hanna Lis! Podobają Wam się wnętrza luksusowego domu gwiazdy? Nam bardzo! Spójrzcie tylko na salon z kominkiem!

